Jornalista é sequestrado no norte da Líbia

Um jornalista líbio foi sequestrado por indivíduos não identificados em Benghazi, leste do país, segundo o organismo público encarregado dos meios de comunicação.



"A autoridade geral da imprensa lamenta, na forma mais firme, o sequestro, nesta segunda-feira (22), de Siraj Abdelhafid al Mogassbi, um jornalista que coopera com o braço desta autoridade em Benghazi, por um grupo de desconhecidos", destacou o organismo em um comunicado, obtido pela AFP.



"Foi apresentada uma denúncia na delegacia de polícia de Al Madina e entrei em contato pessoalmente com o promotor", explicou à AFP Abderrazag al Dahesh, presidente do organismo, encarregado da imprensa e da mídia pública.



Segundo o organismo, os sequestradores entraram na redação do jornal líbio Al Hayat, para o qual trabalhava Mogassbi, "ameaçando e intimidando os funcionários e os jornalistas".



"Negaram-se a dar intimação oficial ou seus documentos de identificação" antes de levar Mogassbi, informou no comunicado.



A Líbia, mergulhada no caos desde a queda do regime de Muamar Kadhafi em 2011, ocupa o 165º lugar entre 180 países no ranking mundial da liberdade de imprensa de 2021, publicada pela organização Repórteres sem Fronteira.