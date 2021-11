Cerca de 150 migrantes são resgatados na costa do Marrocos

A Marinha marroquina resgatou na noite de domingo (21) 147 migrantes africanos e asiáticos na costa marroquina, informou a agência de notícias MAP, citando uma fonte militar.



Os passageiros resgatados, vindos da África subsaariana e de "dez países" não especificados na Ásia, receberam os primeiros socorros "antes de serem transferidos para os portos mais próximos e depois entregues aos órgãos da gendarmaria para os procedimentos administrativos habituais", acrescentou a fonte, que não especificou onde exatamente o resgate foi realizado.



As saídas da costa de Marrocos com destino à Europa, especialmente às Ilhas Canárias, aumentaram recentemente, apesar do recente endurecimento dos controles.



A guarda costeira marroquina atendeu cerca de 330 migrantes no Atlântico entre 12 e 15 de novembro, segundo uma fonte militar.



Ao menos quatro migrantes marroquinos que tentavam chegar à Europa, incluindo duas mulheres jovens, morreram no mar e seus corpos foram encontrados em 12 de novembro perto de Rabat, indicaram autoridades locais.



No total, 32.713 migrantes chegaram à Espanha pelo mar entre janeiro e outubro, 24,2% a mais que no mesmo período de 2020, de acordo com dados do Ministério do Interior espanhol.



Segundo estimativas do final de setembro da Organização Internacional para as Migrações (OIM), em 2021 foram registradas pelo menos 1.025 mortes na rota migratória para a Espanha, um recorde.