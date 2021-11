Soldado armênio é morto a tiros por forças do Azerbaijão

Um soldado armênio foi morto a tiros pelas forças do Azerbaijão nesta segunda-feira (22), anunciou o Ministério da Defesa em Yerevan, uma semana depois de combates mortais não muito longe do disputado enclave de Nagorno Karabakh.



"Um recruta de 19 anos morreu" depois de ser atingido por "tiros de diferentes calibres pelas forças do Azerbaijão contra uma posição armênia da fronteira", indicou o Ministério.



Na semana passada, Armênia e Azerbaijão, dois países rivais no Cáucaso, se enfrentaram no incidente mais sangrento desde o cessar-fogo que prevalecia na área há um ano, após um conflito de seis semanas que deixou mais de 6.500 mortos.



De acordo com Baku e Yerevan, esses combates causaram 13 mortes: sete soldados azerbaijanos e seis soldados armênios.



Os últimos eventos refletem o equilíbrio precário no barril de pólvora do Cáucaso.



No final do conflito do ano passado, a Armênia se viu obrigada a ceder ao Azerbaijão várias regiões ao redor de Nagorno Karabakh.



Povoada principalmente por armênios, essa região montanhosa se separou do Azerbaijão após a queda da URSS, desencadeando uma primeira guerra na década de 1990 que deixou 30.000 mortos e centenas de milhares de refugiados.