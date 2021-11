O Federal Reserve (banco central americano) agirá para evitar que os altos níveis da inflação nos Estados Unidos "se consolidem", afirmou nesta segunda-feira (22) o presidente do Fed, Jerome Powell.



As declarações de Powell se seguiram ao anúncio do presidente Joe Biden de que o manterá no cargo para um segundo mandato como líder da instituição de política monetária mais influente do mundo, em meio a uma alta da inflação nos Estados Unidos, que no mês passado fez os preços alcançarem um máximo em mais de três décadas.