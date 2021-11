Storyboard de 'Duna', de Jodorowsky, é leiloado por mais de R$ 16 milhões

O lendário storyboard de "Duna", do franco-chileno Alejandro Jodorowsky, foi arrematado nesta segunda-feira (22), em Paris, por 2,66 milhões de euros (cerca de 16,72 milhões de reais), bem acima de sua estimativa.



Trata-se de um roteiro detalhado com imagens do que deveria ter sido o filme ("storyboard", no jargão do cinema) de meados da década de 1970, cujo valor foi estimado entre 28.000 e 39.000 dólares, segundo a Christie's, que organizou o leilão.



Os valores dispararam rapidamente e, no final, houve uma disputa entre dois compradores ao telefone. Finalmente, um americano adquiriu a obra.



"Duna" é uma série de livros de ficção científica escritos pelo americano Frank Herbert a partir de 1965.



O diretor franco-chileno Alejandro Jodorowsky queria fazer uma adaptação que nunca se concretizou por falta de dinheiro.



Esse 'storyboard' se tornou um objeto de culto para os amantes da ficção científica.