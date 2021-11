Biden mantém Jerome Powell à frente do Fed

Joe Biden manteve nesta segunda-feira(22) Jerome Powell como presidente do Banco Central dos Estados Unidos (Fed) por um segundo mandato de quatro anos. Lael Brainard, a única governadora democrata da instituição, ficou com a vice-presidência em uma eleição que demonstra um desejo de continuidade.



Em um comunicado, a Casa Branca elogiou "a atuação decisiva do presidente Powell e do Federal Reserve para amortecer o impacto da pandemia e colocar a economia dos Estados Unidos de volta aos trilhos".



Powell garantiu a liderança "durante um período difícil sem precedentes", enquanto "Lael Brainard, uma das principais macroeconomistas de nosso país, desempenhou um papel fundamental no Federal Reserve, trabalhando com Powell para ajudar a impulsionar a forte recuperação econômica de nosso país", disse ele.



Esta é uma decisão delicada para Joe Biden, que está no meio de negociações no Congresso sobre seus planos de investimentos.



Em termos econômicos, é uma das decisões mais importantes do mandato do presidente dos Estados Unidos.



Jerome Powell, de 68 anos, dirige o poderoso Federal Reserve desde 2018. Este advogado bilionário e ex-banqueiro de investimentos foi nomeado governador por Barack Obama em 2012 e presidente por Donald Trump em 2017.



Sua nomeação agora deve ser confirmada no Senado, primeiro pela comissão de bancos e depois no plenário. Deve ter apoio suficiente para ficar à frente do Fed.



Alguns membros da ala esquerda dos democratas disseram, no entanto, que não o apoiariam, considerando sua ação muito tímida em relação às mudanças climáticas.



Lael Brainard, a única governadora democrata do Fed, era sua principal adversária. Biden recebeu os dois na Casa Branca no início de novembro.



Mas seu perfil gerou menos consenso. Suas posições a favor de mais regulamentação bancária e financeira poderiam causar uma rejeição no Senado.