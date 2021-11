A Casa Branca anunciou nesta segunda-feira (22) que vai manter Jerome Powell como presidente do Banco Central dos Estados Unidos (Fed), por um segundo mandato de quatro anos, apostando na continuidade e no consenso entre republicanos e democratas.



Jerome Powell, de 68 anos, dirige o poderoso Federal Reserve desde 2018, quando foi escolhido pelo ex-presidente Donald Trump.



Sua atuação, especialmente durante a crise da covid-19, foi aclamada tanto pela direita quanto pela esquerda, mas alguns progressistas pediam sua substituição.



Sua nomeação deve ser confirmada no Senado.