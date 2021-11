UE examina vacina de reforço contra covid-19 da Johnson & Johnson

A Agência Europeia de Medicamento (EMA) informou nesta segunda-feira que está avaliando a proposta da Johnson & Johnson para usar sua vacina de reforço em pessoas com mais de 18 anos.



En caso de aprovação, esta seria a terceira vacina de reforço permitida em adultos nos 27 países da União Europeia (UE). A administração aconteceria dois meses após a aplicação da vacina de dose única desenvolvida por sua filial Janssen.



"O Comitê de Medicamentos de Uso Humano (CHMP) da EMA fará uma avaliação prioritária dos dados apresentados pela empresa que comercializa a vacina", afirmou a agência reguladora da UE, que espera ter resultados "em algumas semanas".



A agência, que tem sede em Amsterdã, examinará os dados de mais de 14.000 adultos que se submeteram aos testes da segunda vacina da Janssen, afirmou a agência.



A UE já aprovou outras duas vacinas de reforço, a de e a da Moderna.



A EMA aprovou quatro vacinas contra a covid-19: as de RNA mensageiro (Pfizer e Moderna) e as vacinas a partir de tecnologia de vetores virais da AstraZeneca e Johnson & Johnson.



JOHNSON & JOHNSON