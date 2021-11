Serviço de inteligência russo nega planos para invadir a Ucrânia

O serviço de inteligência exterior da Rússia (SVR) desmentiu nesta segunda-feira (22) as acusações ocidentais de que Moscou está planejando uma invasão da Ucrânia.



"Os americanos estão pintando uma imagem aterrorizante de hordas de tanques russos que começarão a esmagar as cidades ucranianas, alegando que têm 'informações confiáveis' das intenções russas", afirmou o SVR em um comunicado enviado às agências de notícias russas.



O texto completa que as acusações são "absolutamente falsas".



De acordo com o SVR, o governo dos Estados Unidos está enviando a seus aliados "informações absolutamente falsas sobre a concentração de forças no território do nosso país para a invasão militar da Ucrânia".



Os países ocidentais alertaram neste mês sobre a suposta atividade militar russa perto da Ucrânia. Washington afirmou que tem "preocupações reais" sobre o que chamou de "atividade incomum".



O presidente russo, Vladimir Putin, acusou na semana passada o Ocidente de "escalar" o conflito na Ucrânia com exercícios militares no Mar Negro. Também afirmou que bombardeiros dos Estados Unidos voaram perto das fronteiras da Rússia.



Desde 2014, depois que Moscou anexou a Crimeia, o exército ucraniano está envolvido em um conflito com separatistas pró-Rússia em duas regiões de fronteira com a Rússia.



Kiev e seus aliados ocidentais acusam Moscou de enviar tropas e armas através da fronteira para apoiar os separatistas, algo que o governo russo nega.