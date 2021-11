Primeiro-ministro belga denuncia violência 'inaceitável' de manifestantes anticovid

O primeiro-ministro da Bélgica, Alexander De Croo, denunciou nesta segunda-feira (22) uma violência "absolutamente inaceitável", um dia depois de um protesto em Bruxelas contra as restrições anticovid que terminou em confrontos com a polícia.



Após uma reunião com o colega francês, Jean Castex, para abordar questões de segurança, De Croo expressou apoio aos policiais (três foram feridos) e pediu um debate sereno sobre a pandemia e a vacinação "que não seja baseado na desinformação".



Em um contexto de forte aumento das infecções e hospitalizações, a Bélgica endureceu na semana passada as restrições em vigor para o acesso a determinados atos e locais públicos.



No domingo, na capital belga, milhares de pessoas (35.000 segundo a polícia) protestaram contra as novas medidas sob o lema "Juntos pela liberdade".



A manifestação começou de forma pacífica, mas a polícia teve que utilizar jatos de água e gás lacrimogêneo contra pessoas que atiravam objetos.



Três policiais ficaram feridos e 40 pessoas foram detidas.