Pandemia tem efeitos socioeconômicos devastadores, alerta Cruz Vermelha

Além de provocar milhões de mortes e afetar as economias e sistemas de saúde, a pandemia de covid-19 tem consequências socioeconômicas devastadoras, especialmente para mulheres e migrantes, afirma a Cruz Vermelha.



Em seu relatório mais recente, a Federação Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho (IFRC) alerta que as consequências da pandemia impactaram de forma desproporcional os setores mais vulneráveis, o que gerou desemprego e reduziu a renda, além de criar insegurança alimentar e problemas de saúde, de acordo com os dados compilados de 192 países.



"Nossa pesquisa revela o que suspeitávamos e temíamos: os devastadores impactos secundários da pandemia na estrutura de nossa sociedade, que serão sentidos nos próximos anos, e inclusive décadas", afirma o presidente da IFRC, Francesco Rocca.



O documento revela a situação triste de "pessoas que já eram vulneráveis devido a conflitos, mudança climática e pobreza" e que "agora foram levados a uma situação limite", completou.



O informe revela ainda como os confinamentos provocaram um isolamento social maior, com muitas mulheres expostas à violência doméstica



Todas as sociedades objeto de estudo afirmam que tiveram que reforçar os serviços de proteção às vítimas de agressões sexuais ou baseadas em gênero, destaca a IFRC.