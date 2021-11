BCE pede aos bancos que adaptem negócios à mudança climática

O Banco Central Europeu (BCE) pediu aos bancos que adaptem de maneira "urgente" seus modelos de negócio para prevenir riscos climáticos e ao meio ambiente.



Os bancos "precisam urgentemente estabelecer objetivos e calendários ambiciosos e concretos para mitigar sua exposição aos riscos climáticos e do meio ambiente, atuais e futuros", escreveu Frank Elderson, membro do comitê executivo do BCE e vice-presidente de seu órgão de supervisão bancária.



"No momento a maioria dos bancos não tem planos de ação concretos para ajustar sua estratégia de negócio aos riscos", completou.



O apelo foi divulgado depois que o BCE pediu a 112 grandes bancos da zona do euro diretamente sob seu controle que façam uma autoavaliação de suas práticas diante dos desafios da mudança climática.



Metade destes bancos, com um total combinado de EUR 24 bilhões (cerca de US$ 27 bilhões) em ativos, considera sair de certos segmentos de mercado nos quais têm investimentos, como mineração ou combustíveis fósseis.



"Mas apenas alguns deles estão considerando ativamente mudar suas carteiras para uma via compatível com o acordo climático de Paris", segundo Elderson.