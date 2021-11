Os distúrbios de protesto contra as medidas anticovid registrados na Holanda desde sexta-feira são um ato de "pura violência" por parte de "idiotas", afirmou nesta segunda-feoira (22) o primeiro-ministro Mark Rutte.



"O que observamos este fim de semana é pura violência", disse Rutte, antes de acrescentar que "nunca aceitaria que os idiotas" fossem violentos com a polícia "porque estão descontentes" com as restrições sanitárias.