Rainha Elizabeth II comparece a batizado

A rainha Elizabeth II compareceu no domigo ao batizado de dois bisnetos, informou uma fonte do Palácio de Buckingham, uma semana depois de a soberana, de 95 anos, ter cancelado a presença em um evento.



A monarca foi vista à noite a bordo de um carro, de acordo com as imagens divulgadas pela imprensa britânica.



August Brooksbank e Lucas Tindall, bisnetos da rainha, foram batizados em uma cerimônia privada na capela All Saints, na residência real de Windsor, a 50 quilômetros de Londres.



August é o filho de Eugenie de York, filha do príncipe Andrew, terceiro filho da rainha e de seu marido, Philip (falecido em abril).



Lucas é filho de Zara Tindall, filha da princesa Anne, segunda filha da Elizabeth II.



Os dois meninos, que nasceram no início do ano, são o 13º e 24º na ordem de sucessão ao trono, respectivamente.



O estado de saúde de Elizabeth II, rainha há mais de 70 anos, é tema de preocupação no Reino Unido desde que ela passou a noite em um hospital no mês passado para fazer exames "preliminares" (que não foram detalhados) e que os médicos recomendaram repouso.



A rainha cancelou no último minuto sua participação em um ato de homenagem às vítimas das vítimas da guerra em 14 de novembro. O Palácio de Buckingham informou que ela sofria dores nas costas.



Na semana passada, a rainha recebeu o chefe do Estado-Maior britânico, Nick Carter, no Castelo de Windsor, seu primeiro encontro presencial.



Nos últimos 30 dias, ela cancelou várias participações em eventos públicos, mas prosseguiu com audiências por videoconferência.



Também cancelou no fim de outubro a viagem a Glasgow (Escócia), no âmbito da COP26. O príncipe Charles, seu filho e herdeiro ao trono, e William, segundo na linha de sucessão, representaram a família real.