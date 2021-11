Ericsson comprará a americana Vonage por US$ 6,2 bilhões

A empresa sueca de telecomunicações Ericsson comprará a americana Vonage, especializada em comunicação na nuvem, por 6,2 bilhões de dólares.



A oferta da Ericsson pelo grupo que tem cotação na Bolsa recebeu a "aprovação unânime do conselho de administração da Vonage" e é parte da "estratégia de expansão nas comunicações wireless e da ampliação de sua oferta global", afirmou o grupo em um comunicado.



A aquisição é a maior da história recente da Ericsson e amplia seu negócio para além do mercado tradicional de equipamentos de redes de telecomunicações, sobretudo no 5G, área em que compete com chinesa Huawei e a finlandesa Nokia.



ERICSSON



VONAGE HOLDINGS