Veículo invade parada natalina no Wisconsin e deixa 20 feridos

Carro invade parada de Natal (foto: Reprodução da internet/Twitter)

#BREAKING: "Numerous" injuries reported after car plows through Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/8BVnNPoR3N — UA News (@UrgentAlertNews) November 21, 2021

WARNING: Graphic footage



Top-down video footage shows a driver deliberately plowing through a Christmas parade in Waukesha, Wisconsin. pic.twitter.com/fo5xXPF12q — The Post Millennial (@TPostMillennial) November 22, 2021

Um veículo invadiu na noite deste domingo (21) uma parada natalina no estado do Wisconsin, norte dos Estados Unidos, ferindo mais de 20 pessoas, informou a polícia.Os funcionários ainda compilavam informações sobre o incidente, que ocorreu pouco após as 16h30 locais (19h30 de Brasília), enquanto os espectadores da cidade de Waukesha, subúrbio de Milwaukee, assistiam ao desfile anual."Um veículo SUV invadiu nossa parada de Natal, que estávamos realizando no centro da cidade", informou a jornalistas o chefe de polícia, Dan Thompson. "Mais de 20 indivíduos ficaram feridos como resultado deste incidente"."O Departamento de Polícia de Waukesha recuperou o veículo suspeito. Uma investigação está em andamento", acrescentou, afirmando que os policiais tinham identificado um suspeito.Angelito Tenorio estava no desfile e contou ao Milwaukee Journal Sentinel que "viu um SUV passar, acelerar e passar voando a toda velocidade pelo trajeto da parada"."E então ouvimos um estrondo forte e gritos ensurdecedores das pessoas que foram atingidas pelo veículo", acrescentou.A polícia informou que várias pessoas foram levadas para o hospital.O jornal reportou, ainda, que um vídeo mostrou o SUV acelerando em direção ao desfile logo atrás de uma banda escolar.O governador do Wisconsin, Tony Evers, disse que ele e sua esposa estavam "rezando por Waukesha esta noite e por todas as crianças, famílias e membros da comunidade afetados por este ato sem sentido"."Estamos em contato com parceiros locais e aguardamos novas informações", acrescentou.