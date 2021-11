Holanda tem terceira noite de distúrbios contra restrições anticovid

Novos distúrbios foram registrados na Holanda neste domingo (21) depois de duas noites seguidas de manifestações violentas contra as medidas sanitárias para conter a pandemia do coronavírus, informou a polícia.



"A polícia está presente no centro de Groningen para restaurar a ordem", declarou uma porta-voz à AFP.



Ela acrescentou que "vários pequenos grupos de pessoas realizam atos de vandalismo".



As autoridades declararam estado de emergência em Enschede, perto da fronteira alemã, e ordenaram que a população se afaste das ruas, informou a polícia pelo Twitter.



"Cinco pessoas foram detidas no centro da cidade por incitar a violência pública. Nosso apelo é que vão para casa", acrescentou.



Na noite de sábado também foram registrados protestos violentos contra as últimas medidas sanitárias determinadas pelo governo, que deixaram 19 detidos, informou a polícia holandesa neste domingo.



Em Haia, policiais da tropa de choque investiram contra grupos de manifestantes, que atiraram pedras e outros objetos em sua direção em um bairro popular.



A polícia efetuou um total de "19 detenções por proferir insultos, entre outras coisas", informaram as autoridades.



Na véspera, a violência registrada na cidade portuária de Roterdã resultou na detenção de 51 pessoas e deixou três baleados.



Os protestos ocorrem depois que as autoridades holandesas voltaram a aplicar na semana passada um confinamento para conter o aumento de casos de covid-19, com uma série de restrições sanitárias que afetam especialmente o setor de bares e restaurantes, que precisam fechar as portas às 20h.



O governo prevê agora proibir o acesso a alguns locais a quem não estiver vacinado, especialmente bares e restaurantes.