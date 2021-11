Putin anuncia que recebeu 3ª dose da vacina anticovid-19

O presidente russo, Vladimir Putin, anunciou neste domingo (21) que recebeu uma terceira dose da vacina anticovid-19, em um momento em que a Rússia enfrenta uma grave onda pandêmica e o nível de vacinação permanece baixo.



"Fiz isso há duas horas", anunciou Putin, em imagens transmitidas pela emissora pública russa Rossia 24.



A injeção foi "indolor", afirmou ele, em um encontro com Denis Logunov, executivo do centro Gamaleya, instituição que desenvolveu a vacina Sputnik V. Este foi o primeiro imunizante aprovado na Rússia em 2020.



Segundo Putin, que foi vacinado com duas doses da Sputnik V em março e abril, desta vez, ele recebeu a Sputnik Light.



Desde o início do outono (primavera no Brasil), a Rússia não para de bater recordes de número de casos e de mortes diárias por covid-19. Este aumento se deve, em parte, ao baixo índice de vacinação da população, devido à desconfiança das autoridades.



Embora o país conte com várias vacinas de fabricação nacional, apenas 36,7% da população russa está totalmente imunizada, de acordo com o site especializado Gogov.



Contrário à vacinação obrigatória, Putin apoiou esse tipo de medida para algumas regiões e certas categorias de cidadãos.



Oficialmente, a Rússia acumula 9.331.158 casos de coronavírus e 264.095 óbitos até agora, tornando-se o país com mais perdas humanas na Europa.



Segundo a agência de estatísticas Rosstat, porém, que aplica um método de cálculo mais abrangente, o número total de vítimas da pandemia na Rússia foi de cerca de 450.000 mortes até o final de setembro.