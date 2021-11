Guitarra usada por Eric Clapton vendida nos EUA por mais de US $ 600.000

Uma guitarra da coleção de Eric Clapton foi leiloada por 625.000 dólares em Nova York, o preço mais alto em um leilão dedicado a lendas do rock e outros gêneros musicais entre sexta e sábado, que totalizou quase 5 milhões, informou a Julien's Auctions.



Anunciada como o destaque deste leilão, que aconteceu nas dependências do Hard Rock Café de Nova York, mas também pela internet, esta guitarra Martin D-45, dedilhada por Clapton em 1970 durante um primeiro show ao vivo de seu grupo Derek and The Dominos, teve um valor estimado entre $300.000 e $500.000.



Seu preço de venda ainda está bem abaixo do recorde, alcançado pela semi-acústica com que Kurt Cobain tocou durante o famoso show "MTV Unplugged" em 1993, leiloada a 6 milhões de dólares em 2020.



Durante o leilão, foram arrematados cerca de 1.000 lotes e diversos objetos que passaram pelas mãos de grupos e músicos como os Beatles, Guns N'Roses, Nirvana, Michael Jackson, Amy Winehouse, Whitney Houston, Lady Gaga, Madonna, Elvis Presley e The Rolling Stones.



FENDER MUSICAL INSTRUMENTS