'Um milagre sair com vida', diz taxista de atentado em Liverpool

O taxista que sobreviveu ao atentado cometido em Liverpool há uma semana declarou neste domingo (21) que foi "milagroso" sair vivo.



Imagens filmadas por câmeras de segurança mostram David Perry, completamente atordoado, saindo de seu veículo após a explosão ocorrida no domingo passado (14), em frente ao Hospital para Mulheres de Liverpool, no norte da Inglaterra.



Levemente ferido, ele foi hospitalizado por um breve período.



"É um milagre eu estar vivo", disse o motorista em um comunicado divulgado pela polícia, no qual expressou seu alívio com o fato de "ninguém mais ter sido prejudicado" por esse "ato diabólico".



"Agora, preciso de tempo para assimilar o que aconteceu e me concentrar na minha recuperação, tanto física, quanto mental", completou, nesta que foi sua primeira declaração pública.



A bomba carregada por Emad Al Swealmeen, de 32 anos, de origem iraquiana, explodiu dentro do táxi, no momento em que acontecia, perto dali, uma cerimônia em homenagem aos britânicos mortos em guerras.