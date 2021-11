Protestos contra restrições anticovid geram distúrbios na Holanda

Uma manifestação em Haia contra as restrições impostas na Holanda para combater o recrudescimento dos contágios de covid gerou distúrbios na noite deste sábado (20), assim como aconteceu na véspera em Roterdã (sudoeste), constatou a AFP.



Em um bairro popular da cidade onde o governo holandês tem sede, centenas de pessoas atiraram pedras e diversos objetos na polícia, e atearam fogo em bicicletas. Ao menos uma pessoa foi detida.



A Holanda voltou a aplicar na semana passada um confinamento para enfrentar o aumento de casos de covid-19, com uma série de restrições sanitárias que afetam especialmente o setor de bares e restaurantes, que devem fechar às 20h.



O governo prevê agora proibir alguns locais a quem não estiver vacinado, especialmente bares e restaurantes.



Em Amsterdã, a manifestação, que tinha sido cancelada pelos organizadores do United We Stand após o caos ocorrido na véspera em Roterdã, transcorreu sem problemas, segundo veículos de imprensa, assim como em Breda (sul), onde mil pessoas marcharam com cartazes que diziam "Não ao confinamento".