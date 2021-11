EUA anuncia novos investimentos no Senegal

O secretário de Estado americano, Antony Blinken, prometeu neste sábado (20) novos investimentos no Senegal, país conhecido por sua estabilidade, na última etapa de sua viagem à África.



O chefe da diplomacia americana disse neste sábado, em Dacar, capital senegalesa, que a África pode se beneficiar de uma ampla oferta de colaborações, enquanto as rivalidades entre os Estados Unidos e a China estão aumentando e cada vez mais o gigante asiático se faz presente em países africanos.



Durante a visita ao Senegal, Blinken assinou acordos da ordem de 1 bilhão de dólares com empresas americanas, inclusive contratos de tecnologia para serviços públicos de segurança e um projeto para melhorar as infraestruturas viárias.



Ele também visitou o Instituto Pasteur de Dacar, onde prometeu ajudas para que os países africanos fabriquem suas próprias vacinas.



"É uma realidade simples. Não vamos consegui-lo sem a liderança dos governos, das instituições e dos cidadãos africanos", disse Blinken.



"Os Estados Unidos se comprometem a reforçar nossa cooperação no continente na medida em que serve para os interesses dos povos daqui (da África) e serve para nossos próprios interesses".



Há anos, o Senegal é um dos países africanos mais estáveis, com transições pacíficas do poder.