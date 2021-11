Mais da metade da população iraniana está imunizada contra a covid

Mais da metade da população iraniana está totalmente vacinada contra a covid-19, anunciou neste sábado (20) o ministério da Saúde do Irã, onde o número de infecções e mortes começa a diminuir.



Desde o início da campanha de vacinação, em fevereiro, mais de 44,2 milhões dos aproximadamente 83 milhões de habitantes do país receberam duas doses da vacina contra o coronavírus, segundo dados publicados pelas autoridades sanitárias.



Além disso, 12,2 milhões de pessoas receberam uma dose da vacina.



O Irã usa diferentes imunizantes, entre eles o Sinopharm, fabricado na China.



País mais afetado pela pandemia no Oriente Médio, o Irã registrou mais de 6 milhões de casos de infecções e cerca de 129.000 mortes no total, segundo o ministério da Saúde.



De acordo com vários funcionários públicos iranianos, estas estatísticas subestimam em grande parte o número de óbitos e casos.