Ato contra medidas anticovid é anulado em Amsterdã após caos no protesto de Rotterdam

Prevista para este sábado (20), uma manifestação contra as restrições adotadas para conter a propagação da covid-19 em Amsterdã foi cancelada, depois que outro protesto terminou em graves distúrbios na cidade holandesa de Rotterdam na sexta-feira (19) - anunciou a organização.



"Ontem à noite (sexta-feira) o inferno se instalou em Rotterdam", reconheceu a organização United We Stand Europe no Facebook, referindo-se ao caos deflagrado no centro da cidade portuária.



Esta organização é contrária a medidas sanitárias restritivas.



Durante o protesto, dezenas de pessoas foram presas, e sete ficaram feridas, incluindo policiais, informaram as forças da ordem.



Manter a manifestação em Amsterdã "não nos parecia justo", afirmou a United We Stand Europe.



Há uma semana, o primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, anunciou a reintrodução de um confinamento parcial junto com uma série de restrições sanitárias, sobretudo no setor de restaurantes, para conter o número de casos de covid-19.



Os planos do governo incluem restringir o acesso de pessoas não vacinadas a alguns lugares.



O ministro holandês da Segurança e Justiça, Ferd Grapperhaus, lamentou neste sábado os danos "consideráveis" causados em Rotterdam e disse que "a violência extrema contra a polícia, a tropa de choque e os bombeiros era algo horrível de se ver".



"A polícia e a promotoria estão fazendo todo o possível para localizar, processar e punir esses desordeiros", ressaltou.



A polícia local informou no Twitter a abertura de uma investigação.



Outra manifestação está marcada para este sábado na cidade de Breda, no sul do país, "com mais medidas de segurança". Os organizadores esperam milhares de pessoas.