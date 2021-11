Barco sobrecarregado é encontrado com 10 corpos de imigrantes na Líbia

(foto: Sea-Watch / AFP)

Dez cadáveres de imigrantes foram descobertos a bordo de uma embarcação sobrecarregada à deriva de frente para a costa da Líbia - anunciou a organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF).A descoberta foi feita durante uma operação de socorro do navio da organização "Geo Barents", que resgatou 99 sobreviventes, informou a MSF, em um comunicado."No fundo do bote de madeira, que estava sobrecarregado, dez pessoas foram encontradas mortas", tuitou a MSF."Trata-se de 10 mortes que eram evitáveis (...) 10 pessoas que morreram por asfixia, depois de passarem 13 horas à deriva no mar. Na rota mais mortífera do Mediterrâneo. Como aceitar isso em 2021?", questionou a organização.Dezenas de milhares de pessoas tentam chegar à Europa, através da Itália, partido da Líbia, ou da Tunísia, para cruzar o Mediterrâneo.Pelo menos 1.236 pessoas morreram este ano nesta travessia, contra 858 no mesmo período em 2020, relata Flavio Di Giacomo, da Organização Internacional para as Migrações (OMI)."É preciso aumentar as patrulhas no mar", pediu a MSF.Segundo a ONG, no momento, o barco "Geo Barents" abriga 186 pessoas, entre mulheres e crianças, incluindo um bebê de 10 meses."Muitos estão traumatizados pelo terrível calvário vivido", disse a ONG, que solicitou um porto seguro para poder desembarcá-los.