Japão e EUA negociam redução das tarifas de aço e alumínio

Escassez de componentes na pandemia

Autoridades japonesas e americanas tiveram hoje uma reunião em Tóquio para tratar de questões comerciais, depois que Washington disse estar disposta a cortar as tarifas de aço e alumínio impostas pelo ex-presidente dos EUA Donald Trump.A representante de Comércio dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Katherine Tai, e a secretária americana do Comércio, Gina Raimondo, estiveram nesta segunda-feira (15/11) na capital japonesa. Esta é a primeira escala de uma viagem por vários países asiáticos.Raimondo se reuniu com o ministro japonês do Comércio, Koichi Hagiuda. No encontro, ambos ressaltaram a importância da cooperação entre a primeira e a terceira economias mundiais."A relação entre Estados Unidos e Japão é chave (...) para os valores econômicos comuns, e é por isso que esta é minha primeira parada na região", afirmou Raimondo. A secretária americana pediu a cooperação em vários setores, como o de semicondutores e das cadeias de suprimentos.Ainda em meio à pandemia da COVID-19, a atual escassez de componentes e os problemas de produção dificultam a recuperação econômica global.Embora Raimondo não tenha mencionado discussões relacionadas com as tarifas sobre o aço e o alumínio, um funcionário de alto escalão do Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) do Japão confirmou que ambos os países estão "de acordo para começar as negociações"."O que foi acordado hoje foi o início das negociações", disse Hiroyuki Hatada, do METI, "mas os detalhes virão depois". "Se as tarifas forem suspensas, será uma solução perfeita para o Japão", acrescentou.