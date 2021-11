Famosa bola do filme Náufrago é leiloada por R$ 1,6 milhão

Bola utilizada nas gravações do filme Náutico foi leiloada nesta quarta-feira (10/11) (foto: Reprodução )



Uma das bolas de vôlei mais icônicas do mundo, Wilson, do filme O Náufrago, foi leiloada por 230 mil libras nesta quarta-feira (10/11). O valor equivale a aproximadamente R$ 1,6 milhão.





A casa de leilões responsável, Prop Store, alertou os interessados sobre o desgaste do artigo leiloado. “A bola foi colocada na água por longos períodos durante as filmagens. Portanto, a forma geral se deformou levemente e os detalhes faciais ficaram um pouco borrados em comparação com as fotos anteriores no filme”, afirmou.





A bola faz parte de um acervo de mil peças de filmes e séries que foram expostos para o leilão, nesta quarta-feira (10/11), no Reino Unido.



*Estagiária sob supervisão