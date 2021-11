Casal que ficou mais de 100 dias separado se reencontra e emociona internet

Nas redes sociais, a casa de repouso compartilhou fotos do momento do reencontro de George e Joyce (foto: Facebook/Reprodução) Uma história emocionou os internautas após dois idosos se reencontrarem em casa de repouso depois de mais de 100 dias separados. George e Joyce Bell, de 89 e 87 anos, respectivamente, estão casados há 66 anos, mas precisaram ficar internados em hospitais diferentes por problemas de saúde.









Nas redes sociais, a casa de repouso compartilhou fotos do momento do reencontro: "Foi absolutamente adorável poder reunir Joyce e George, que estão casados há 66 anos, mas devido a circunstâncias infelizes que não se viam há mais de 100 dias, eles deixaram todos aqui muito emocionados com seu amor, o que é muito óbvio".



Em entrevistas a jornais locais, Joyce falou sobre a emoção do reencontro: "Eu disse a ele que sempre estaria lá para ele, não importa o quê. Ele me abraçou com força e disse que nunca mais me deixaria pelo resto da vida".



Os dois contaram ainda que a história fez sucesso pois foi mostrado a maneira como são unidos: "Senti muita saudade. Não estamos acostumados a ficar um sem o outro", afirmou George. Por fim, Joyce falou sobre o segredo para um longo casamento: "Deixe que eles sigam seu próprio caminho e coloque o pé no chão, você tem que fazer isso com seu George".