Cafeteria oferece emprego a homem que furtou pão por fome

O dono da cafeteria ficou comovido e se indignou com o fato de as pessoas terem de roubar para não passar fome (foto: Reprodução/Alibabar 2.0/Facebook)

Uma história peculiar aconteceu em uma cafeteria na comuna de Pistoia, na Toscana, na Itália. Após furtar brioches, um homem que passava fome retornou ao local para pagar pelos produtos e pedir desculpas. O dono da cafeteria se sensibilizou com a história e, agora, procura o rapaz para oferecer um emprego.

O furto ocorreu após o padeiro de Alibabar 2.0 deixar uma bandeja de brioches fora de uma cesta fechada, onde tem costume de guardar as massas. No dia seguinte, os pães não estavam mais lá. Na manhã seguinte ao furto, o suspeito foi até o local e deixou uma carta e uma quantia em dinheiro correspondente a todos os brioches que comeu.

O dono da cafeteria ficou comovido, e se indignou com o fato de as pessoas terem de roubar para não passar fome. “Tristeza infinita”, escreveu em postagem no Facebook.

Na carta dizia: “Olá, com licença. Outra manhã eu estava com fome e não tinha dinheiro. Obrigado", inicia o homem. "Me desculpa, eu estava com muita fome e não tinha como pagar”, complementa.

Após furto, homem voltou à cafeteria e deixou uma carta com o dinheiro dos pães (publicação com a tradução gerada pelo Facebook) (foto: Reprodução/Alibabar 2.0/Facebook)

O dono de Alibabar 2.0 agora oferece emprego ao homem. No Facebook da cafeteria, ele escreveu: "Vamos ver se podemos dar a essa pessoa uma oportunidade de trabalho. Amanhã de manhã às 9h30 faremos um chamada ao vivo com Mattino 5 (canal de televisão).”

A busca pela pessoa misteriosa e honesta ainda continua.