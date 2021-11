Brasil cai para 33º em ranking que monitora combate às mudanças climáticas

A queda no ranking reforçou o pedido de ajuda financeira que fez o ministro do Meio Ambiente Joaquim Leite (foto: Isac Nobrega/PR) O Brasil caiu oito posições em um ranking internacional que monitora como está o combate que as nações fazem às mudanças climáticas. Segundo os dados do Climate Change Performance Index, o país agora ocupa o 33º lugar, de um total de 63 Estados mais a União Europeia.









A queda no ranking reforçou o pedido de ajuda financeira que o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, fez ao participar, nesta terça-feira (9/11), da COP26 - que se realiza em Glasgow, Escócia. Ele considerou insuficientes os US$ 100 bilhões/ano que os países ricos disponibilizarão para que nações em desenvolvimento apliquem em ações contra as mudanças climáticas.





"Precisamos de mais do que os US$ 100 bilhões por ano. Saiu um estudo esses dias de um banco que já fala em US$ 5 trilhões por ano", disse o ministro.





Leite avaliou a primeira semana de participação na COP26 como positiva. "Estamos conseguindo fazer negociações importantes pelos interesses nacionais, principalmente em relação ao financiamento de clima", salientou.





