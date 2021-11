No Japão, enfermeira que matou pacientes é condenada à prisão perpétua

No julgamento, Ayumi Kuboki admitiu ter matado pacientes de entre 70 e 80 anos (foto: Pascal GUYOT / AFP)

Uma enfermeira japonesa que matou três pacientes ao contaminar seus soros intravenosos com desinfetante foi condenada à prisão perpétua nesta terça-feira (9/11), informou a imprensa.Durante o julgamento, Ayumi Kuboki, 34 anos, admitiu ter matado os pacientes de entre 70 e 80 anos, há cinco anos, em um caso que abalou o Japão.Ela chegou a afirmar à polícia que matou 20 pessoas em dois meses, mas depois disse aos promotores que não falaria sobre o fato durante o julgamento.O juiz do tribunal distrital de Yokohama afirmou que considerou condenar Kuboki à morte, segundo a emissora pública NHK."Ela disse que se arrepende (de suas ações) e quer pagar por seu crime. Há uma possibilidade de que ela se reabilite", disse o juiz ao desistir de aplicar a pena de morte.O Japão é um dos poucos países desenvolvidos que ainda aplicam a pena de morte e mais de 100 pessoas aguardam execução.Os promotores pediram a pena capital para Kuboki, mas seus advogados argumentaram que a mulher sofria de depressão devido ao estresse pela morte de seus pacientes e que suas faculdades estavam diminuídas.Kuboki disse ao tribunal que não queria ser culpada por familiares se houvesse algum problema com seus pacientes durante seu turno, e que ficou "aliviada" quando uma das vítimas morreu, de acordo com a NHK.A NHK informou que o filho de uma das vítimas ficou insatisfeito com a decisão."Ela matou pessoas inocentes por motivos egoístas e não foi condenada à morte. Está errado", disse.A pena de morte tem grande apoio no Japão, apesar das críticas internacionais.