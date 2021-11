Efeito colateral da COVID? Mulher surta, bebe sabão e fica nua em público

Em surto relacionado à COVID-19, mulher tira a roupa em público (foto: Freepik.jpg) No Catar, uma mulher chamou a atenção na rua após um surto psiquiátrico. Em episódio de delírio e maia de perseguição, ela tirou a roupa em público, lavou as roupas em uma pia de banheiro e ainda bebeu 100ml de sabão.









Pesquisadores do Departamento de Psiquiatria da Hamad Medical Corporation publicaram um artigo a respeito British Medical Journal Case Reports (BMJ).





No estudo, os especialistas analisaram o histórico da paciente, que foi internada com um quadro de pneumonia e sintomas como tosse e perda de paladar em decorrência do coronavírus.





Até então, a mulher não tinha nenhum relato de doença mental. “Covid-19 é uma causa reconhecida de delírio e também foi relatada em associação com manias”, escreveu a equipe de pesquisadores.





“Ela estava agitada e falava demais. Além disso, parecia confusa, conversando com pessoas que não estavam lá, chamando membros da família pelo nome errado e, em uma ocasião, tirando a roupa sem motivo”, completaram.





Os médicos contam, ainda, que a paciente teve breves alucinações visuais e que não se lembrava, com clareza, de coisas que fazia. “No dia seguinte à internação, ela lavou as roupas no banheiro, mas não conseguiu explicar suas ações. Em outra ocasião, ela relatou breves alucinações visuais, vendo pássaros na enfermaria quando não havia nenhum”, escreveram os médicos.

