Menina de 4 anos encontrada em floresta depois de duas semanas desaparecida

(foto: HANDOUT / WESTERN AUSTRALIAN POLICE)

Uma menina australiana de 4 anos foi encontrada na quarta-feira (noite de terça, 2/11, no Brasil) em boas condições de saúde, informou a polícia. A notícia trouxe alívio para o país, que esteve em vigília desde o desaparecimento da pequena, há duas semanas.Cleo Smith desapareceu em outubro da barraca onde acampava com sua família no estado da Austrália Ocidental, desatando uma busca frenética por terra, ar e mar, que mobilizou 100 agentes, em meio ao temor de que uma tragédia tivesse ocorrido.A menina foi encontrada sozinha em uma casa na localidade costeira de Carnarvon, perto de onde desapareceu, informou a polícia estadual."Um dos agentes a ergueu em seus braços e perguntou, 'Qual é o seu nome?'", relatou o subdelegado Col Blanch em um comunicado. "Ela respondeu, 'Me chamo Cleo'".A polícia deteve um homem de 36 anos, sem vínculos com a família, depois de invadir a casa de madrugada.A menor foi devolvida aos pais pouco depois e sua mãe, Ellie, expressou seu alívio nas redes sociais."Nossa família está completa de novo", escreveu no Instagram, junto de uma foto de Cleo.Anteriormente, Ellie Smith tinha relatado nas redes sociais a angústia que sentiu quando abriu a barraca e viu que a filha mais velha não estava lá.Seus pedidos de ajuda desataram demonstrações de apoio em toda a Austrália.Blanch contou a uma rádio local que viu "detetives experientes chorando de alívio" após Cleo ser encontrada.A polícia usou recursos de inteligência, imagens de câmeras de vigilância e análise forense para encontrar a menina, enquanto vários voluntários percorreram a área em busca de evidências.A polícia ofereceu um milhão de dólares australianos (750.000 dólares americanos) por informações que ajudasse a localizar Cleo, quando se temia que ela tivesse sido sequestrada da barraca onde sua família acampava em Blowholes, 1.000 km ao norte de Perth, em 16 de outubro.O detetive Rod Wilde disse então que a investigação "nos leva a crer que foi tirada da barraca" e que havia motivos para temer por sua segurança.A polícia elogiou nesta quarta-feira a família pela fortaleza nestas semanas e agradeceu à comunidade local e aos voluntários pela ajuda nas buscas.