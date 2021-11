Diretor é preso após pendurar criança de cabeça pra baixo em escola

O menino de cinco anos ficou suspenso por cerca de 10 minutos (foto: Reprodução/Redes Sociais)

No dia 28 de outubro, o diretor de uma escola p articular em Ahraura, Mirzapur de Uttar Pradesh, na Índia, pendurou um aluno de ponta cabeça pela varanda como forma de punição. As informações são do site India Today.

A criança só teria sido puxada para cima depois de gritar e implorar por perdão, enquanto os outros alunos observavam. Um aluno que estava no local disse que a criança foi segurada de cabeça para baixo por cerca de dez minutos.





As fotos do incidente viralizaram nas redes sociais e o magistrado distrital de Mirzapur ordenou que fosse apresentada uma queixa contra o diretor, chamado Manoj Vishwakarma. A polícia abriu um processo para investigar o caso e prendeu o diretor.









Depois de ser preso, Manoj disse que se arrependeu da atitude que tomou. O pai da criança registrou queixa sob as seções 352 e 506 do Código Penal Indiano e seções apropriadas da Lei de Justiça Juvenil (Cuidado e Proteção de Crianças).