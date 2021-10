Meta: por que novo nome do Facebook vira piada em Israel

Mark Zuckerberg ao lado do novo logotipo da empresa (foto: Reuters)

O anúncio de que o Facebook está mudando seu nome para Meta causou grande repercussão em Israel nos últimos dias. Isso porque o novo nome da empresa fundada por Mark Zuckerberg, em hebraico, remete à palavra "morta".

Assim, várias pessoas em Israel usaram o Twitter para compartilhar sua opinião sobre o novo nome com a hashtag #FacebookDead (Facebook morto, em tradução literal).

"Em hebraico, 'Meta' significa 'morta'. A comunidade judaica ridicularizará esse nome por muitos anos", disse Nirit Weiss-Blatt, especialista em tecnologia, em um tuíte.

Voluntários do serviço de emergência Zaka, encarregados de coletar restos mortais para um enterro judaico adequado, participaram da discussão e disseram a seus seguidores: "Não se preocupem, estamos cuidando dele", referindo-se ao Facebook.

Mudança de nome

Ao anunciar a novidade , o Facebook disse que a mudança de nome não se aplica às suas plataformas individuais, como o Facebook, Instagram e Whatsapp, apenas à empresa que as possui.

Representantes da empresa disseram que as alterações conseguiriam "englobar" melhor o que ela faz, ampliando seu alcance para além das mídias sociais, chegando à realidade virtual e ao metaverso.

Nos últimos meses, o nome Facebook foi alvo de uma série de reportagens de denúncias e entrevistas com a ex-funcionária Frances Haugen, que acusa a empresa de colocar "lucros acima da segurança" — por exemplo negligenciando estudos que mostraram o impacto negativo do Instagram para a saúde mental das adolescentes ou tomando medidas pouco firmes para remover discurso de ódio de sua plataforma.

O fundador e diretor do Facebook, Mark Zuckerberg, atribuiu a mudança do nome a um contexto de de planos da empresa para construir um "metaverso" — um mundo online onde as pessoas podem jogar, trabalhar e se comunicar, muitas vezes usando aparelhos de realidade virtual.

Problemas na tradução

O Facebook não é a única empresa a ser ridicularizada pelas traduções de sua marca. Lembramos aqui de alguns exemplos de quando os significados se perderam na tradução:

Quando a KFC (rede de restaurantes dos EUA) chegou à China, nos anos 1980, seu lema "finger lickin' good" (algo como 'lamber o dedo é bom', em tradução literal para o português) não agradou muito aos habitantes locais. A tradução do lema em mandarim ficava: "coma seus dedos".

A frase da empresa KFC que dizia algo como 'lamber o dedo é bom' não caiu bem em mandarim (foto: BBC)

A Rolls-Royce mudou o nome de seu carro Silver Mist por problemas com a tradução em alemão, que remetia a "excremento". Assim, o carro foi renomeado Silver Shadow.

A Nokia lançou seu telefone Lumia em 2011 e não obteve exatamente a reação que esperava. Em espanhol, Lumia pode ser sinônimo de prostituta, embora aparentemente só apareça em dialetos com forte influência cigana.

A Honda conseguiu escapar de um escorregão semelhante: quase chamou um novo carro de Fitta, que é uma descrição vulgar para vagina em sueco.

Aparentemente, o problema foi detectado no início e foi tomada a decisão de nomear o veículo como Jazz na maioria dos países.

