Jovem engole 16 escovas de dentes 'para curar' vício em comer terra

A cirurgia do garoto foi realizada no Baba Raghav das Medical College (foto: Reprodução/Jam Press/NewYorkPost) Casos médicos extremos parecem ser o destaque dos últimos meses. Após um adolescente britânico precisar de cirurgia para tirar um cabo USB do pênis no meio do ano, o jornal "New York Post" contou outro caso assustador, na última segunda-feira (25/10): a retirada de 16 escovas de dentes do estômago de um jovem de 14 anos na Índia.

A cirurgia do garoto foi realizada no Baba Raghav das Medical College. Imagens da agência de notícias Jam Press, mostram os objetos ao lado do garoto e um raio-X que comprova a presença do prego.

Vale lembrar que existe uma síndrome de saúde mental chamada pica, ou picamalácia, que acomete desde crianças até pessoas mais jovens. A síndrome é caracterizada pela vontade de comer coisas geralmente não comestíveis, como pedras, giz, sabonete ou até terra, como Devi.

As informações do Post, contudo, não deixam claro se a condição do indiano tem uma ligação com a síndrome.