Holanda confina suas aves devido à gripe aviária

Funcionários da Autoridade Holandesa de Segurança Alimentar e de Produtos de Consumo (NVWa) limpam uma granja avícola após a detecção da cepa H5 da gripe aviária (foto: Jeroen JUMELET / ANP / AFP)

As autoridades de saúde holandesas pediram nesta terça-feira (26/10) a todos os avicultores que confinem os animais para conter uma epidemia deA decisão foi tomada após a detecção da cepa H5 da gripe aviária em uma fazenda da província de Flevoland, no centro do país, informou o ministério da Agricultura holandês."Cerca de 36.000 aves foram sacrificadas na fazenda para impedir a propagação do vírus", acrescentou o ministério em um comunicado.O ministério também informou um aumento de aves selvagens mortas no norte da Holanda e de pássaros selvagens infectados na Alemanha.É a segunda epidemia deste tipo registrada na Holanda este ano, após um surto parecido em fevereiro, quando foi detectada uma infecção em uma fazenda de perus no sul.A Holanda foi o país mais afetado em 2003 quando surgiu uma cepa mortal da gripe aviária H7N7, que matou ao menos uma pessoa, infectou 255 manadas de aves e obrigou a sacrificar 30 milhões de aves, segundo a Biblioteca Nacional de Medicina.