Elizabeth II não participará da COP26 'por recomendação médica'

Elizabeth II também cancelou sua visita à Irlanda do Norte a conselho de seus médicos (foto: Alastair Grant / POOL / AFP)

A rainha Elizabeth II, de 95 anos, renunciou à participação na conferência climática da ONU COP26 após ser aconselhada a "descansar", anunciou o palácio de Buckingham nesta terça-feira (26/10)."Depois de receber um aviso aconselhando-a a descansar, a rainha realiza tarefas leves no Castelo de Windsor. Sua Majestade lamentou não viajar a Glasgow para participar da recepção da COP26 na segunda-feira, 1º de novembro", anunciou o palácio em um comunicado, menos de uma semana depois que a soberana passou uma noite no hospital."Sua Majestade está triste por não poder comparecer à recepção, mas se dirigirá aos delegados reunidos por meio de uma mensagem gravada em vídeo", acrescentou.Depois de ter tido uma agenda lotada de atividades no início de outubro, a soberana cancelou na semana passada uma visita à Irlanda do Norte a conselho de seus médicos, que a pediram para descansar.Ela passou a noite de quarta-feira no hospital, depois de se submeter a"preliminares". O anúncio tardio sobre a hospitalização, a primeira desde 2013, levantou questões e críticas sobre a falta de transparência do palácio de Buckingham.De volta ao Castelo de Windsor, a oeste de Londres, a rainha retomou suas atividades oficiais na terça-feira, realizando reuniões por vídeo com novos embaixadores no Reino Unido.