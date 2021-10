Tiroteo em shopping deixa dois mortos nos EUA

O shopping Boise Towne Square, de dois andares, tem mais de 150 lojas e restaurantes (foto: Pixabay/Divulgação)

Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas em um tiroteio ocorrido em um shopping de Boise, no estado americano de Idaho, informou a polícia nesta segunda-feira.Policiais trocaram tiros com um homem após receberem uma chamada de emergência. Um deles ficou ferido. O suspeito foi preso e "não há mais ameaças à comunidade por causa desse incidente", anunciou o chefe de polícia Ryan Lee. "Não podemos falar neste momento sobre as motivações por trás do incidente ou qualquer outra coisa que possa impactar a investigação", acrescentou.Segundo o jornal "New York Times", o shopping Boise Towne Square, de dois andares, tem mais de 150 lojas e restaurantes. A identidade das vítimas e o estado de saúde dos feridos não foram divulgados.