Arqueólogos encontram prensas de vinho de mais de 2.700 anos

Arqueólogos italianos e curdos anunciaram neste domingo (24/10) a descoberta de prensas para a produção de vinho e baixos-relevos esculpidos no Iraque, da época dos reis assírios, há 2.700 anos.Estes restos foram encontrados por uma missão conjunta entre arqueólogos italianos e o Diretório de Antiguidades em Dohuk, Curdistão iraquiano, em dois sítios arqueológicos de restos da época do rei Sargão II (721-705 aC) e seu filho Senaqueribe, que o sucedeu.Perto do sítio arqueológico de Khini, foram descobertos os restos de "uma oficina de vinho de tamanho industrial" construída no século 7 aC, disse à AFP Daniele Morandi Bonacossi, co-diretor italiano da equipe."Encontramos 14 prensas de vinho usadas para espremer uvas e extrair seu líquido e depois transformá-lo em vinho", disse o especialista, que especificou ser a primeira descoberta desse tipo no Iraque.No sítio arqueológico de Faida, no norte, também encontraram um canal de irrigação com nove quilômetros de extensão.Nas paredes do canal, descobriram "doze baixos-relevos monumentais", de finais do século VIII aC ou início do século VII, com cinco metros de largura e dois de altura.Segundo os arqueólogos, foram construídos a pedido de Sargão II ou de seu filho.Cada um deles "representa o rei assírio orando diante dos deuses", explicou Bonacossi, sobre os baixos-relevos nos quais aparecem "as sete divindades mais importantes do panteão assírio, representadas em forma de estátua"."As estátuas são carregadas por animais sagrados (...). Ishtar, a deusa do amor e da guerra, está em cima de um leão", disse o arqueólogo da Universidade de Udine, na Itália.O Iraque representa o berço das civilizações da Suméria, Acádia, Babilônia e Assíria, inventores dos primeiros tipos de escrita e das primeiras cidades sedentárias.