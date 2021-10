Ator Alec Baldwin disparou arma que matou mulher em set de filmagem

O acidente envolveu uma arma usada como acessório no faroeste do século XIX (foto: Angela Weiss / AFP )

ENTENDA O CASO

O ator Alec Baldwin disparou a arma que matou uma mulher e deixou um ferido no set do filme "Rust" no estado americano do Novo México, informou o gabinete do xerife do condado de Santa Fé."O gabinete confirma que os dois indivíduos baleados no set de Rust foram a diretora de fotografia Halyna Hutchins, 42, e o diretor do filme, Joel Souza, 48, atingidos quando uma arma cenográfica foi disparada pelo ator e produtor Alec Baldwin", detalha o comunicado.Uma mulher morreu nesta quinta-feira no estado americano do Novo México, no set de filmagem de "Rust", longa-metragem estrelado por Alec Baldwin, informaram autoridades americanas."O departamento do xerife do condado de Santa Fé confirma que dois indivíduos foram baleados no set. O acidente envolveu uma arma usada como acessório no faroeste do século XIX. Detetives investigam como e que tipo de projétil foi disparado", detalha o comunicado.Uma mulher de 42 anos foi transferida de avião para o hospital, onde morreu, e um homem da mesma idade foi levado de ambulância para outro centro médico.Segundo a publicação "Deadline", um "membro principal do elenco manuseou uma arma durante um ensaio, sem saber que a mesma estava carregada, ferindo duas pessoas. Um homem foi atingido no ombro e uma mulher foi transportada ao hospital para uma cirurgia no estômago.""Rust" é um faroeste estrelado e coproduzido por Baldwin, e dirigido por Joel Souza. O acidente aconteceu no Rancho Bonanza Creek Ranch, locação famosa nos Estados Unidos. A polícia se dirigiu ao local no começo da tarde, após receber um chamado de emergência."A produção foi interrompida. A segurança do nosso elenco e equipe é nossa maior prioridade", declarou a equipe de Baldwin, citada pelo canal de TV KOB.