''Grande servidor público'', diz ex-presidente Bush sobre Colin Powell

Colin Powell e George W. Bush (foto: PAUL BUCK / AFP)

O ex-presidente dos Estados Unidos, que tevecomo secretário de Estado, prestou homenagem ao diplomata e herói de guerra, que chamou de de, que serviu a vários governos."Foi um grande servidor público desde que começou como soldado no Vietnã", afirmou Bush em um comunicado, no qual destaca que Powell foi "muito respeitado no país e no exterior".Powell morreu nesta segunda-feira aos 84 anos, vítima de complicações daO atual secretário de Defesa americano, Llyod Austin, também, homenageou "um dos maiores líderes que já vimos", ao falar sobre Colin Powell, primeiro afro-americano a ocupar o posto de secretário de Estado do país."O mundo perdeu um de seus maiores homens. Perdi um grande amigo e um mentor", afirmou Austin durante uma viagem a Tbilisi, capital da Geórgia.