Jovens encontrados vivos depois de vários dias em zona remota na Austrália

Jovens foram encontrados separados, mas em bom estado de saúde (foto: Arquivo pessoal)

Dois jovens sobreviveram vários dias sem água em uma zona quente e árida do interior da Austrália - anunciou a polícia local nesta segunda-feira (18/10), pondo fim a uma frenética operação de resgate por terra e ar.Shaun Emitja, de 21 anos, e Mahesh Patrick, de 14, foram dados como desaparecidos na terça-feira passada (12) na área Harts Range, no centro da Austrália.Depois de uma semana fora, não conseguiram voltar para a localidade de Hermannsburg, mais a oeste.Depois de encontrar seu Nissan Navara azul abandonado em uma estrada de terra, a polícia vasculhou toda área com um helicóptero e especialistas em resgate.Temia-se por suas vidas, pois não há água nessa região, e as temperaturas podem passar de 40°C.Nesta segunda-feira, a polícia do Território do Norte informou que os dois jovens - encontrados separadamente - estavam sãos e salvos, o que eles chamaram de um "milagre total".Mahesh foi encontrado na noite de sexta-feira. Estava desidratado e com os pés machucados após andar muito.Shaun foi encontrado um dia depois. "Está sendo examinado, mas parece que está bem", disse a polícia.