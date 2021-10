Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, é hospitalizado

Clinton, 75 anos, deu entrada em um hospital de Irvine (foto: SAUL LOEB / AFP )

O ex-presidente dos Estados Unidos Bill Clinton foi hospitalizado com uma infecção não relacionada à Covid-19, anunciou um porta-voz na noite desta quinta-feira.Clinton, 75 anos, deu entrada em um hospital de Irvine, no sul da Califórnia, tuitou Angel Urena, sem dar detalhes sobre o motivo da internação."Ele está se recuperando, de bom humor, e está extremamente agradecido aos médicos, enfermeiros e equipe, que lhe prestam um excelente atendimento", ressaltou Urena.Clinton, natural do Arkansas, foi o 42º presidente dos Estados Unidos, entre 1993 e 2001.