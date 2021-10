Torcedores são flagrados fazendo sexo em banheiro de estádio; veja vídeo

Um casal foi flagrado fazendo sexo dentro do banheiro de um estádio na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O homem e a mulher foram denunciados por outros torcedores.

O casal estava dentro de uma cabine reservada no banheiro masculino do estádio. Devido a cabine ter a parte inferior aberta, era bem fácil perceber os pombinhos no local. Após muitas pessoas começarem a entrar dentro do banheiro, a polícia foi até o lugar e bateu na porta pedindo que os dois saíssem.