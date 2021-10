Cápsula da Blue Origin com 'capitão Kirk' aterrissa após ida ao espaço

Ator William Shatner, que interpretou o capitão Kirk na série Star Trek, esteve a bordo da Blue Origin (foto: Handout / BLUE ORIGIN / AFP)

A cápsula dacom quatro passageiros a bordo, entre eles o canadense, ator que interpretou ona sérienesta quarta-feira (13), no oeste do Texas, após passar alguns minutos no espaço.Aos 90 anos, Shatner se tornou a pessoa mais velha a ir ao espaço. Este foi o segundo voo tripulado da companhia do bilionário, que pretende se consolidar como um ator importante no cobiçado setor do"Foi amaisque poderia imaginar", declarou o lendário ator, que descreveu o céu azul da Terra como uma linha tênue entre a vida e a morte. Ele descrever ter ouvido um "bipe" e, então, "você está no escuro"."Estou tão emocionado com o que acabou de acontecer. É", disse ele ao fundador da Blue Origin, Jeff Bezos, em comentários televisionados após o pouso."Não tem nada a ver com os homenzinhos verdes", brincou.