Apple apela de veredicto em batalha legal com a Epic Games

Imagem ilustrativa mostra logotipo da Epic Games exibido em um laptop e logotipo da Apple em iPhone (foto: Andrew CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

A Apple apelou nessa sexta-feira (8/10) do veredicto de uma juíza federal no meio da batalha legal com a Epic Games, desenvolvedora do popular videogame Fortnite, pelo controle excessivo da App Store sobre o conteúdo vendido na plataforma.A Apple apresentou uma petição ao Tribunal de Apelações do Nono Circuito de San Francisco para anular a decisão de 185 páginas da juíza do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, Yvonne Gonzalez-Rogers.Embora a juíza tenha ordenado que a Apple flexibilizasse o controle das opções de pagamento na App Store, a magistrada sustentou que a Epic não conseguiu provar qualquer violação das leis antitruste.A Epic apresentou seu próprio recurso no mês passado."Continuaremos lutando", escreveu Tim Sweeney, CEO da Epic, no Twitter, quando a empresa confirmou seu plano de contestar o veredicto.A Apple admitiu dias após a decisão de Gonzalez-Rogers que estava "muito feliz" com a decisão, mas que havia deixado a porta aberta para uma apelação.As empresas optaram por um julgamento em que um juiz, em vez de um júri, ouve as provas e dá um veredicto.A Epic iniciou o processo com o objetivo de quebrar o controle da Apple sobre a App Store, acusando a fabricante do iPhone de atuar como um monopólio em sua loja de produtos e serviços digitais.A juíza proibiu a Apple de impedir que os desenvolvedores incluíssem em seus aplicativos "links externos ou outras chamadas à ação que direcionem os clientes a mecanismos de compra".A Apple ainda pode exigir que seus sistemas de pagamento sejam usados para transações dentro do aplicativo.