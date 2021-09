Garota que bebia 12 latas de energéticos por dia vai parar no hospital

(foto: Reprodução / TikTok)

Em Zurich, na Suíça, uma garota identificada como Mascha K, de 17 anos, foi internada em um hospital devido ao seu vício em beber energético . Em Zurich, na Suíça, umaidentificada como Mascha K, de 17 anos, foiem um hospital devido ao seuem beber





A jovem foi hospitalizada após ter desmaiado na escola e sentido dores no coração. Após o ocorrido, a jovem contou, em sua conta do TikTok , que tudo ocorreu porque ela tomava, em média, 12 latas por dia.

Para o jornal suíço Blick, Mascha relatou que sentia dores no peito com frequência, mas não dava muita atenção. Com o desmaio, uma amiga levou Marcha para o pronto-socorro do Hospital Cantonal Winterthur.









"Quando eu disse a eles quanto red bull eu bebo por dia, os médicos disseram que este era o motivo. Comecei a ingerir bastante no trabalho, começou com uma lata pela manhã, depois uma a cada intervalo, depois do trabalho, à noite com os colegas." Mascha ainda diz que as bebidas energéticas são viciantes, e passou a "precisar" tomar para poder acordar toda manhã.





Enquanto estava internada, a jovem postou no TikTok um vídeo com a legenda: "Eu aviso a todos: as bebidas energéticas não são tão boas para o coração". Ela conta que, desde o ocorrido, diminuiu a quantidade ingerida por dia, para duas latas, mas que a mudança a deixou "para baixo".





Após o incidente, Mascha conta que os médicos recomendaram que ela parasse de tomar o produto ou teria problemas cardíacos bem cedo.