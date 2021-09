Auditoria solicitada por republicanos confirma vitória de Biden no Arizona

Biden venceu a eleição presidencial com mais de sete milhões de votos à frente de Trump. (foto: JIM WATSON / AFP)









Esses dados não impedirão que Trump continue a insistir que as eleições foram "roubadas", uma acusação que alimentou a ira dos invasores do Capitólio em 6 de janeiro.





Mas confirmam o que já se sabia: que os resultados das eleições de 2020 não serão revertidos.





O bilionário republicano, que lança a ideia de uma nova candidatura em 2024, disse que o relatório final, que será divulgado na tarde desta sexta-feira, será "muito diferente do que relata a mídia de desinformação".





Estas primeiras conclusões "deveriam marcar o fim desta história, todo o demais é agitação, disse o chefe republicano da organização das eleições no condado de Maricopa, Jack Sellers.





"Isso significa que (...) os resultados refletem a vontade dos eleitores", insistiu.





A auditoria foi encomendada por republicanos do Senado do Arizona.





Biden venceu a eleição presidencial com mais de sete milhões de votos à frente de Trump.

Após meses de controvérsia, uma nova recontagem manual dos resultados da eleição presidencial de 2020 confirmou que Donald Trump perdeu para Joe Biden em um grande condado no importante estado do Arizona, de acordo com uma versão preliminar de uma auditoria.