Pai chega em casa e encontra as três filhas mortas

(foto: Reprodução/ Facebook) O pai de três filhas Graham Dickason chegou em casa, na última quinta-feira (16/9), por volta das 22h, e encontrou o corpo das crianças mortas. De acordo com a polícia, a mãe, Lauran Dickason, é a maior suspeita. O caso aconteceu em Timaru, na Nova Zelândia. As informações são do The Sun.









A polícia chegou à cena do crime após o pai. A mãe foi levada ao hospital e, na sexta-feira (17), a polícia começou a investigá-la como a maior suspeita do crime.





Um colega do casal disse que o processo de imigração para a Nova Zelândia é muito intenso e 'extremamente traumático'. De acordo com ele, Lauren Dickason teria parado de tomar seus medicamentos para garantir que o pedido de imigração para o país fosse bem-sucedido.





O detetive do caso, Scott Anderson, afirmou que "a investigação desta tragédia ainda está em seus estágios iniciais, mas podemos confirmar que ninguém mais está sendo procurado em relação à morte das três crianças".





No início do mês, quando a família ainda estava em quarentena por causa da COVID-19, Lauren pediu em suas redes sociais indicações de escolas primárias para as filhas.





"Nós realmente criamos uma linda família e passamos muitos bons momentos juntos. Que os próximos anos sejam mais abençoados, mais felizes e que as crianças nos deixem dormir. Obrigado por tudo o que você faz por nós e por sua dedicação inabalável em nos amar e prover. Você é o meu tudo", escreveu sobre o marido.